مصادر للشرق الاوسط: الحريري يقدّر تحفظ القوات على بند دعم المقاومة في البيان الوزاري

أشارت مصادر وزارية ل​صحيفة الشرق الأوسط​، الى ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، عبّر عن تقديره لتسجيل وزراء ​حزب القوات اللبنانية​، تحفظهم على بند دعم ​المقاومة​، طالباً تسجيل موقفهم في المحضر، وقد أقرّت ​الحكومة اللبنانية​ في الجلسة التي عقدتها أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بيانها الوزاري تحت عنوان "إلى العمل" الذي أنجزته اللجنة الوزارية على أن يكون موعد ​جلسات مناقشة​ البيان والتصويت على الثقة في الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر الوزارية إلى أن الرئيس عون توجّه إلى الوزراء بتأكيد أن "مجلس الوزراء لن يكون ساحة للجدل السياسي وهناك الكثير من العمل للقيام به"، متمنياً أن تكون المداولات سرية، فعلّق وزير الصناعة وائل أبو فاعور قائلاً: "المجلس مكان لحرية التعبير عن الرأي، والجدل إذا حصل فهو لتحسين الأداء وتحصين القرارات"، ونوّه الرئيس عون بسرعة إنجاز البيان الوزاري الذي غطّت بنوده كل الموضوعات الأساسية، داعياً إلى "التركيز على درس جدول الأعمال والإقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، علماً بأن للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب"، ختم الرئيس عون.