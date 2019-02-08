الغريب: التنسيق مع سوريا ممر إلزامي لحلّ قضية النازحين بموازاة العمل وفق المبادرة الروسية

رأى وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن التنسيق مع سوريا ممر إلزامي لحلّ قضية النازحين في موازاة العمل وفق المبادرة الروسية والتواصل مع المجتمع الدولي، مع تشديده على أن الوضع الإنساني لهؤلاء يبقى له الأولوية. ولفتت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان رغم أن البيان الوزاري للحكومة الذي أُقر أمس نص على إخراج هذه القضية من التجاذب السياسي،
من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة، الى ان يُتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيروت نهاية الأسبوع للقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله و مسؤولين آخرين، وهناك إمكانية ان يطرح ظريف مساعدة طهران للجيش اللبناني بمنظومة دفاع جوي. وتوقعت المصادر أن يتريث لبنان في الرد على هذا العرض على غرار حالات سابقة.
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