الغريب: التنسيق مع سوريا ممر إلزامي لحلّ قضية النازحين بموازاة العمل وفق المبادرة الروسية

رأى وزير الدولة لشؤون النازحين، ​صالح الغريب​، في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن التنسيق مع ​سوريا​ ممر إلزامي لحلّ قضية النازحين في موازاة العمل وفق المبادرة الروسية والتواصل مع ​المجتمع الدولي​، مع تشديده على أن الوضع الإنساني لهؤلاء يبقى له الأولوية. ولفتت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان رغم أن ​البيان الوزاري​ للحكومة الذي أُقر أمس نص على إخراج هذه القضية من التجاذب السياسي،

من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة، الى ان يُتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ بيروت نهاية الأسبوع للقاء الأمين العام ل​حزب الله​ حسن نصر الله و مسؤولين آخرين، وهناك إمكانية ان يطرح ظريف مساعدة ​طهران​ للجيش اللبناني بمنظومة دفاع جوي. وتوقعت المصادر أن يتريث لبنان في الرد على هذا العرض على غرار حالات سابقة.