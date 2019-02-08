سول: الممثل الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية لا يزال في بيونج يانج

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- أ ش أ:
نفى المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، صحة تقارير إعلامية أفادت بعودة الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، إلى سول أمس (الخميس) بعد إجراء المفاوضات مع الشمال في بيونج يانج للتحضير للقمة الثانية الكورية الشمالية - الأمريكية المقررة هذا الشهر .
وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي-كيوم في رسالة نصية أرسلها للصحفيين اليوم، إن الممثل الخاص بيجون لا يزال في بيونج يانج.. وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد ذكرت أن طائرة نقل عسكرية أمريكية غادرت بيونج يانج وصلت إلى قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في بيونج تايك في إقليم كيونج كي في وقت متأخر من ليل أمس الخميس.مشيرة إلى أن الطائرة نقلت حوالي 20 مسؤولا أمريكيا بمن فيهم الممثل الخاص بيجون.
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