قتلى وجرحى في انفجار حافلة ركاب وسط مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو- أ ش أ:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، خلال انفجار تعرضت له حافلة ركاب بين مدينتين ماليتين.

وذكرت صحيفة (مالي اكتياليتي) اليوم الجمعة أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة تم زرعها بين مدينتي (دونتزا) و(بوني) وسط مالي.