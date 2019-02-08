ننشر التخصصات المطلوبة لتعاقدات المعلمين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، حاجتها لشغل وظائف بالتعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 / 2019 م، في ضوء احتياج الإدارات التعليمية المرفقة بالإعلان وفق الشروط المعلن عنها.

وأوضحت أن التقديم من خلال الرابط التالي.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن تقديم المستندات الورقية المشار إليها وصورة استمارة التقدم الإلكترونية للإدارة التعليمية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الإلكتروني.