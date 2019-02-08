روسيا تطالب أميركا بتدمير أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، إن على الولايات المتحدة أن تدمر أنظمة الدفاع الصاروخية إم.كيه-41 التي نشرتها في رومانيا من أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب الباردة.

وقالت إن على واشنطن أيضا أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية للسبب ذاته.

وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأميركية لتسلميه مذكرة تتضمن مطلب موسكو.

وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع الأسبوع بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر ما لم تنهي روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة. وتنفي موسكو ارتكاب أي انتهاكات.

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