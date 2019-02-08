حريق داخل معمل للبلاستيك في زحلة ليلا

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاً شب داخل غرف لعمال من التابعية البنغلادشية في الطابق الثالث داخل معمل للبلاستك في المدينة الصناعية في زحلة. كما عملت العناصر على سحب ثلاث عمال حاصرتهم النيران في الداخل ليتم معالجتهم محلياً بواسطة جهات أخرى لتعرضهم لحالة اختناق.

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