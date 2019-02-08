من باريس.. المغرب يشجع طلابه على الارتباط بوطنهم

نظمت قبل أيام قليلة في العاصمة الفرنسية باريس ندوة حول الاستثمار في المغرب، والتي تناولت الوضع الراهن والآفاق المستقبلية للاستثمار في البلاد، وذلك في إطار الدورة الـ23 لمنتدى “أوريزون ماروك”، باعتباره أول معرض لتوظيف مغاربة العالم.

وشكلت الندوة التي نظمتها جمعية المغاربة بالمدارس والجامعات الكبرى، فرصة لمناقشة مختلف القضايا التي يمكن أن تحظى باهتمام الخريجين المغاربة الشباب، وكذا المهنيين المغاربة والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمغرب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، وأيضا سفير المغرب في فرنسا شكيب بنموسى.

وناقشت الندوة الفرص التي يتيحها السوق المغربي، ونقاطا عن الأسواق التي يتعين استهدافها، وأيضا نوع المساعدات التي يتعين على الحكومة رصدها، والعراقيل التي يجب مواجهتها، وكذلك البحث في العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، وإمكانيات تسهيل الاستثمار والتنمية. وذلك بحضور المندوب العام لنادي ميد أفريك، والمدير العام لـ”كوم – بابلكس”، مارك نيسير دورفوي، والمدير المشارك لمكتب مازار، ورئيس جمعية المواطنين السنغاليين في المغرب، عبدو ديوب،

وبالعودة إلى كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، فتطرق في كلمة بالمناسبة، وأبرز فيها فرص الاستثمار في المغرب، وشجع الخريجين والطلبة المغاربة الشباب على الحفاظ على الروابط مع بلدهم حيثما كانوا، مشيرا إلى إن الشباب ثروة حقيقية بالنسبة للمغرب. وأكد الفردوس في معرض حديثه، أن المغرب نجح في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك ليس فقط بفضل استقراره السياسي والاقتصادي، بل أيضا بالنظر إلى الكلفة اللوجيستية لهذه الاستثمارات الأكثر تنافسية، وخاصة بفضل وجود شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، حسب ذات المسؤول الحكومي.