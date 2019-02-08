شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي جاهز لحماية الدبلوماسيين في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

ناشد رئيس البرلمان الفنزويلي الذي اعترفت به العديد من الدول رئيسا انتقاليا لفنزويلا، خوان غوايدو، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للتوسط في الأزمة السياسية في بلاده، وأعلن الجيش الأمريكي استعداده لحماية العسكريين الأمريكيين ومنشآتهم الدبلوماسية هناك إذا لزم الأمر.

وقال كاريج فولر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر.

ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد بها الجيش الأمريكي.

إلى ذلك، قال غوايدو في مقابلة مع قناة «سكاي تي.جي 24» الإيطالية: لقد أطلقت مناشدة لكي يتمكن جميع من يمكنهم مساعدتنا، مثل الأب الأقدس، من التعاون لإنهاء اغتصاب السلطة، ومن أجل حكومة انتقالية، ومن أجل انتخابات نزيهة حقا في فنزويلا، في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء من الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي لبحث خطة لحل الأزمة المتفاقمة في فنزويلا لا تشمل التدخل المباشر.