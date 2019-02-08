شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يسهل خروج ألفي جندي وضابط إلى مناطق الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

كشف قائد عسكري في ألوية حراس الجمهورية لـ«اليوم»، أن أكثر من ألفي جندي، بينهم 50 ضابطا برتب مختلفة، تمكنوا خلال الشهرين الماضيين من مغادرة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك من خلال عملية تنسيق بين التحالف العربي وقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح.

» مقاتلون محترفون

وأضاف القائد العسكري: إن الجنود الذين نجحوا في الوصول إلى مناطق الشرعية والانضمام إلى القوات، التي تقاتل ميليشيات الحوثي هم مقاتلون محترفون من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. وأشرف التحالف العربي على إعادة دمجهم في لواء عسكري متكامل بقدرات تسليحية وبشرية نوعية.

وأكد المصدر أن جهود التحالف مستمرة بتسهيل خروج ضباط وأفراد الحرس الجمهوري من مناطق الانقلابيين وانضمامهم إلى القوات، التي تقاتل الحوثيين.

» وحدات نوعية

وأعلنت قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، جاهزية اللواء الخامس «حراس الجمهورية» ودفعت بوحدات اللواء إلى الميدان بعد تخرج منتسبيه من الدورات التدريبية التخصصية والنوعية، التي استمرت ثلاثة أشهر، في مدينة المخا.

ويضم اللواء الخامس وحدات قتالية نوعية، من المشاة والمهام الخاصة والمدفعية والهندسة، تلقت تدريبات تخصصية ونوعية حاليا إضافة إلى تدريبات سابقة على أيدي خبراء أمريكان ومصريين وأردنيين ضمن عملية تأهيل قوات الحرس الجمهوري إبان قيادة أحمد علي صالح للحرس الجمهوري.

» قوة لليمن

وأكدت قيادة المقاومة الوطنية في بيان، أن كل ألوية حراس الجمهورية هي قوة للشعب والوطن، وتخوض معركتها الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، وشكرت الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة والإمارات على الدعم والمساندة، والشعب الذي يواجه المشروع التوسعي الإيراني، الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة.