شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: سنستمر في حربنا ضد الإرهاب والدول الراعية له والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المملكة استمرارها في محاربة الإرهاب والدول الراعية له، وتعهدت في ذات الوقت بدعم كل الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

» تهنئة بالانتصار

وبحسب «واس»، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي: «يسرني في البداية أن أتـقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لدعوته لعقد هذا الاجتماع، وأود أن أتقدم لكم بالتهنئة على الانتصار، الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه».

» دولة مؤسسة

وأضاف الوزير عادل الجبير: «إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في العام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول، التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة».

» التزام ثابت

وترأس الجبير وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الجبير التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بما يحقق التعاون والتنسيق بين كل الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف، قائلاً: «ستستمر حكومة بلادي في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كل الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

» محاربة التمويل

واستطرد الوزير الجبير: نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات، التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزًا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها، كما نؤكد أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعًا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي وكل التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كل أنحاء العالم.

» تنسيق مشترك

يُشار إلى أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الإستراتيجية، التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.