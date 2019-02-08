المتحدث باسم الخارجية الاميركية حث إيران على وقف إطلاق صواريخ فضائية

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، روبرت بالادينو، أن "​واشنطن​ على علم بتقارير عن فشل عملية إطلاق ​صاروخ​ فضائي نفذتها ​إيران​ الشهر الماضي"، داعيا ​طهران​ لوقف مثل هذه العمليات.

ولفت إلى أن "تصرفات طهران تناقض بشكل مباشر قرار ​مجلس الأمن الدولي​ الذي يحث إيران على الامتناع عن التجارب الصاروخية".