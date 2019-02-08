السفير الروسي لدى إسرائيل: لا ننوي نقل سفارتنا لدى إسرائيل إلى القدس

أكد السفير الروسي لدى ​إسرائيل​، أناطولي فيكتوروف أن "​روسيا​ لا تنوي نقل سفارتها لدى إسرائيل من ​تل أبيب​ إلى ​القدس​"، مشددا على "التزامها بقرارات ​الأمم المتحدة​ بشأن واقع المدينة المقدسة".

ولفت إلى أن "روسيا تلتزم روسيا ب​القاعدة​ القانونية الدولية فيما يخص قضية القدس، بما في ذلك القرارات المناسبة الصادرة عن ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة".