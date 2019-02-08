رويترز: كوشنر وغرينبلات سيزوران دولا عربية لبحث خطة السلام الأميركية

ذكرت وكالة "رويترز" أن مستشاري الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ وجاسون غرينبلات سيقومات بجولة عربية تشمل عمان و​البحرين​ و​السعودية​ ​الإمارات​ وقطر أواخر الشهر الحالي لبحث خطة السلام الأميركية في ​الشرق الأوسط​.

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