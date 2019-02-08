محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بألا يخذل ما وصفهم بالمؤمنين في أمريكا، فيما صرح نائب رئيس وزراء إيطاليا ماثيو سالفيني بأن بلاده لن تدخل في صدام مع فرنسا بسبب حركة السترات الصفراء، فيما حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يستعد لهجوم في إدلب السورية.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: لن أخذل المؤمنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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