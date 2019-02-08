البشير يهاجم محتجي السودان ويتعهد بهيكلة دعم المحروقات والدقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ) اتهم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس جهات لم يسمها بتمويل الحملة الإعلامية المساندة للاحتجاجات التي اندلعت بمدن سودانية بمبالغ مالية كبيرة.

وقال البشير إن من يقودون التظاهرات شخصيات غير معروفة ولا أجسام لها .

وتشهد مدن سودانية لأكثر من شهر ونصف سلسلة تظاهرات تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي " يدعو لها للتنديد بالأوضاع المعيشية والمطالبة بإسقاط النظام.

وقطع البشير لدى مخاطبته مساء اليوم اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب الحوار، وعودا ببذل حكومته جهودا لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

وفيما يتصل بالوضع الاقتصادي أكد البشير على ضرورة هيكلة الدعم على المحروقات والدقيق وتوجيهه إلى الفئات الضعيفة كالفقراء والمساكين واصحاب الدخل المحدود.

وقال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن البلاد ستعاني من عجز في المخزون الاستراتيجي للبنزين والجازولين خلال اليومين المقبلين وأكد ان الخطوة احدثت تخوفات وسط الجهات المشرفة على توزيع المحروقات في الوزارة.

وبدأت تعود من جديد صفوف الجازولين والبنزين أمام عدد من محطات الوقود التي ما إن تختفي حتى تعود خلال أقل من شهرين.

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