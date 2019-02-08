"التحالف" يستهدف الحوثيين في صعدة والجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي، أمس، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة والجوف شمال اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات الانقلابية في جبال «الشعير» بمديرية كتاف والبقع شمال صعدة، معقل المتمردين الحوثيين على الحدود مع السعودية، مشيرة إلى أن الغارات دمرت عدداً من العربات العسكرية التابعة للمتمردين، وقتلت وجرحت العشرات من عناصر الميليشيات الذين كانوا على متنها.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي للقوات الحكومية على مواقع وتحصينات للحوثيين في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن تدمير مخزن أسلحة وعربتين. كما قصف الطيران العربي تحركات للميليشيات في مديرية المتون بمحافظة الجوف المجاورة، حسبما أفادت مصادر ميدانية أكدت مقتل وجرح العديد من الحوثيين جراء الغارات الجوية.

وفي شرق صنعاء، قال الجيش اليمني، إن قواته المرابطة في مديرية نهم قصفت بسلاح المدفعية مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي نبقان وقرن الذياب في حريب نهم شرقي المديرية، مضيفاً أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

من جانبها، أفشلت قبائل حجور اليمنية وبإسناد جوي من التحالف العربي، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطقها في مديرية كُشَر بمحافظة حجة. وذكرت مصادر قبلية في حجة لـ«الاتحاد» أن مسلحي قبائل حجور صدوا هجوماً للمتمردين الحوثيين على منطقة بني حليس شرقي مديرية كُشَر الواقعة شرق المحافظة على الحدود مع محافظة عمران الشمالية، مشيرة إلى أن رجال القبائل تمكنوا من تدمير مركبتين عسكريتين للحوثيين، والاستيلاء على مركبة ثالثة خلال المواجهات التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتخللها قصف جوي للتحالف العربي على مواقع للمتمردين.

وحاول المتمردون الحوثيون استعادة جبل المنصورة الذي حررته القبائل المحلية في مديرية كُشَر السبت الماضي. وتشهد مديرية كشر، وهي معقل مناطق قبائل حجور التي تتوزع على أربع مديريات أخرى شرق وشمال شرق محافظة حجة، مواجهات عنيفة منذ 24 يناير الفائت، عندما حاول الحوثيون السيطرة على المديرية الاستراتيجية بجبالها الشاهقة وطريقها الإسفلتي الذي يمتد من محافظة عمران، وصولاً إلى مديريتي مستبأ وحرض في شمال حجة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية،عن متحدث باسم قبائل حجور، قوله إن 75 متمرداً حوثياً على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 150 آخرين في المعارك المحتدمة في مديرية كُشَر.

وقال المتحدث القبلي، وليد الحجوري، إن قبائل حجور «قادرة على صناعة انتصارات كبيرة ونقل المعركة إلى محافظة عمران، وحشر الميليشيات في معقلها بصعدة بين كماشة القبائل جنوباً ونيران الجيش اليمني شرقاً وشمالاً وغرباً».

وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس في الرياض محافظ حجة، اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وناقش معه «الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على أبناء كشر وحجور واستهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة»، والأسباب التي دفعت الحوثيين إلى الزحف من عمران صوب محافظة حجة، مستغلين الهدنة في محافظة الحديدة الساحلية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن رئيس الوزراء دعا خلال اللقاء قوات الجيش والمقاومة، وأبناء القبائل في محافظة حجة، إلى «التصدي للانقلابيين الحوثيين ومواجهتهم»، متعهداً بأن حكومته ستقدم الدعم الكامل لقبائل حجور، والمساعدات العاجلة لأبناء محافظة حجة، ومنها دفع رواتب للنازحين، وإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين من المدنيين من جرحى الحرب في كُشَر.