شهيب من "بيت الوسط": العلاقة مع الحريري أثبت

الحريري يلتقي وفد "الديموقراطي" (الوكالة الوطنية للاعلام)

أعلن وزير التربية أكرم شهيب أن "العلاقة مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عادت إلى ما كانت عليه وأثبت. وأن التباين لا يفسد للود قضية. اللقاء اليوم كان وديا جدا".

وكان الحريري التقى مساء اليوم في "بيت الوسط" وفدا من "اللقاء الديموقراطي" ضم الوزيرين شهيب ووائل أبو فاعور والنائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن، في حضور الوزير السابق غطاس خوري".

بعد اللقاء، قال شهيب: "العلاقة مع هذا البيت الكريم علاقة تاريخية تربط المختارة به. وهذه العلاقة شهدت دائما ظروفا صعبة مر بها البلد، وأكدت على التحالف والعلاقة المشتركة من أجل هذا الوطن. دولة الرئيس حريص بالتأكيد، كما نحن، على اتفاق الطائف، وهذا ما تم تأكيده في مقدمة البيان الوزاري الذي أقر اليوم في مجلس الوزراء وسيناقش في المجلس النيابي يومي الثلثاء والأربعاء إن شاء الله. مستمرون بالعمل معا على تفعيل مؤسسات الدولة واستنهاض الوضع الاقتصادي من أجل الناس وجوعهم، في هذا الظرف الذي مررنا به على مدى تسعة أشهر قبل تشكيل الحكومة".

وأضاف: "صحيح هناك تباين في ملفات عديدة، اقتصادية وغير اقتصادية، إنما لقاؤنا هو بالتأكيد على المسلمات الوطنية الكبرى، وفي الموضوع الإقليمي نحن ودولة الرئيس في موقع مشترك وواحد في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. من الطبيعي أن هناك خلافا في بعض الملفات الاقتصادية، والتباين موجود فيها، فنحن لنا ثوابت في الحزب التقدمي الاشتراكي بحماية وتعزيز القطاع العام والحفاظ عليه، وهناك رأي آخر في البلد نحترمه وإنما لا نلتقي معه. إنما كل هذه التباينات لا تحل إلا بالحوار. نحن في الحزب التقدمي نركز دائما على تعزيز الدور الرعائي للدولة، وأمامنا مشوار طويل في هذا الظرف من أجل النهوض على كل المستويات والعودة باقتصاد متين في مواجهة الأخطار التي تحدق بهذا البلد".

سئل: النائب وليد جنبلاط تحدث قبل أيام عن أحادية مارسها الوزير جبران باسيل في تشكيل الحكومة، فهل تحدثتم في هذا الموضوع اليوم؟".

أجاب: "أعتقد أن الحكومة تشكلت، وغدا أمامنا الثقة في مجلس النواب، وبات هذا من الماضي".

ثيل له، لكن العلاقة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل مستمرة؟ أجاب: "العلاقة بين الجميع مستمرة ويفترض أن تستمر على طاولة مجلس الوزراء من أجل الخير العام".

وما الذي تغير بين الأحد بعد الظهر في كلام جنبلاط وبين اليوم؟، أجاب: "أعتقد أن المصلحة المشتركة، بالعلاقة المشتركة من أجل هذا البلد. هناك مصلحة مشتركة من أجل الناس والمؤسسات ونجاح هذه الحكومة".

جنبلاط يحذر: كلامي ليس خرقا بل توضيحا

وكان جنبلاط غرد صباحا عبر "تويتر" بالقول: "لقد أنجز البيان الوزاري وكان يمكن ان يكون أشمل، لكن الموضوع ليس بتعداد بنود إضافية، لكن بتنفيذ بند واحد أساسي وهو حل الهدر في الكهرباء. وفي هذا المجال أكبر خطأ يكون في رفع التسعيرة قبل وقف الهدر في الجباية. وحذار من سلفة اضافية لمصلحة شبه موجودة. كلامي ليس خرقا للتهدئة بل توضيحا".