الأمم المتحدة: السعودية قوضَت جهود التحقيق بمقتل خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالمار، إن الحكومة السعودية قوّضَت بشدة جهود التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في بيان، نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، استعرضت فيه كالمار النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي.

قتل وحشي متعمد

وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده كالمار في تركيا، "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين".

وأضاف أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت والوصول الكافيين لإجراء فحص وبحث مهني وفعال لمسرح الجريمة وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق.

وقالت إن جريمة قتل خاشقجي "تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة"؛ وشددت على أن جريمة قتل الصحفي السعودي "تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة".

ولفت البيان إلى أن كالمار في تقريرها النهائي الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو المقبل، ستعرض مجموعة من التوصيات منها ما سيكون لأغراض المساءلة الجنائية الرسمية، وقواعدها في القانون الدولي.

السعودية عرقلت جهود تركيا

وقالت المقررة الأممية، إن فريقها ركز على أولئك الذين عليهم واجب التحقيق في الجريمة، وأولئك الذين شاركوا في التحقيق، وعلى نتائجهم أو تقييماتهم. واستطردت بالقول إن "السعودية قوّضت وعرقلت بشكل خطير جهود تركيا لتقديم تحقيقات عاجلة وشفافة حيادية ومستقلة فعالة وشاملة، وبما يتماشى مع القانون الدولي".

وتابعت: "المحققون الأتراك لم يمنحوا الوقت والوصول الكافيين لإجراء فحص وبحث مهني وفعال لمسرح الجريمة وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق"، وأكدت أن الجريمة انتهكت القانون الدولي، والقواعد الرئيسية للعلاقات الدولية، بما في ذلك متطلبات الاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية.

ومضت كالمار بالقول إنه لم يكن القصد من ضمانات الحصانة تيسير ارتكاب جريمة وإعفاء أصحابها من مسؤوليتهم الجنائية أو إخفاء انتهاك للحق في الحياة، وذكرت أن ظروف القتل والاستجابة من جانب ممثلي الدول عقب يمكن وصفها بأنها "حصانة للإفلات من العقوبة".

الفريق الأممي يصل لمعلومات مهمة

المقررة الأممية، قالت إن فريقها أتيحت له إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات الهامة عن مقتل خاشقجي، بما في ذلك أجزاء من المقاطع الصوتية البشعة "التي يقشعر لها الأبدان"، التي حصلت عليها واحتفظت بها وكالة الاستخبارات التركية.

وأضافت أن فريقها لم يكن قادرًا على إجراء فحص تقني عميق لتلك المواد الصوتية، ولم تتح لهم فرصة توثيقها بشكل مستقل.

وأوضحت كالمار أن الجريمة ما هي إلّا جزء من نمط واضح من عمليات القتل على مستوى العالم للصحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين لمختلف الأنظمة.

واستطردت: "الفرار إلى الخارج بحثا عن الأمان أصبح شكلا أقل موثوقية للحماية"، مشددةً على وجوب أن يتخذ المجتمع الدولي "موقفا قويا وجماعيا ضد تلك الممارسات".

تحقيقات الفريق الأممي مستمرة

وقالت كالمار إنها تعتزم مواصلة النظر في الأدلة خلال الأسابيع المقبلة، وحثت أي شخص لديه معرفة أو معلومات استخبارية عما حدث قبل الجريمة وبعدها على مشاركته مع فريقها.

البيان، أشار أيضًا إلى أن فريق كالمار التقى خلال تواجده في تركيا، وزيري الخارجية والعدل التركيين، ورئيسي الاستخبارات والادعاء العام في إسطنبول، وآخرين.