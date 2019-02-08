بطولة أمم آسيا تنعكس على التصنيف العالمي وقطر أكبر المُستفيدين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعد المنتخب القطري، 38 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس، بعد أقل من أسبوع على تتويجه بلقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، في تقدم لافت، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأشار الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن "الأبطال الجدد لآسيا" تقدموا إلى المركز 55 "ليحتلوا أفضل مركز لهم منذ عام 1993، على خلفية نجاحهم المذهل في الإمارات".

وفازت قطر بإشراف المدرب الإسباني فليكس سانشيز، على المنتخب الياباني المتوج باللقب القاري أربع مرات، بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للبطولة القارية التي أقيمت في الأول من شباط/ فبراير في أبوظبي.

وتقدمت اليابان بدورها 23 مركزا في التصنيف لتصل إلى المرتبة 27.

وكانت المنتخبات الآسيوية الأكثر حراكا في التصنيف الجديد بحسب أدائها في البطولة القارية. وحافظت إيران على صدارتها للمنتخبات الآسيوية، وتقدمت سبعة مراكز إلى المرتبة 22 عالميا، بينما صعدت كوريا الجنوبية 15 مركزا وباتت في المرتبة 38 عالميا والثالثة آسيويا.

أما أستراليا بطلة آسيا 2015 والتي خرجت في نسخة العام الحالي من الدور ربع النهائي أمام الإمارات، فخسرت مركزا واحدا لتصبح 42 عالميا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، تقدمت الإمارات 12 مركزا لتصبح في المرتبة 67 عالميا، بعد بلوغها نصف نهائي كأس آسيا قبل الخسارة أمام العنابي برباعية نظيفة. كما تقدم المنتخب الأردني 12 مركزا، ليصبح في المرتبة 97 بعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا قبل الخروج بركلات الترجيح أمام فيتنام.