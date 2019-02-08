رغم تراجُع أعداد المُستخدمين... ارتفاعُ أرباح "تويتر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرباحا قيمتها 255 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 مقارنة بـ91 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 24 بالمئة لتسجل 909 ملايين دولار، ما يُشير إلى ارتفاعٍ كبير في الأرباح بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وساهمت الإعلانات في ارتفاع الأرباح الفصلية لتويتر، بالرغم من تراجُع أعداد المستخدمين عالميا، إذ تراجعت قاعدة المستخدمين الشهريين الفعليين، إلى 321 مليونا، أي 9 ملايين مستخدم أقل من العام الذي سبقه وبخمسة ملايين عن الفصل السابق.

وأوضح تويتر أنه سيتوقف عن اعتماد مقياس القاعدة الشهرية للمستخدمين وسيستعيض عنها بالمستخدمين يوميا "ممن يمكن تحقيق مدخول منهم" في الولايات المتحدة والعالم، وهو ما يعكس بشكل أفضل المستخدمين الذين ينظرون للإعلانات.

وباعتماد تلك الإجراءات، أظهر تويتر قاعدة تضم 126 مليون مستخدم في العالم أي بزيادة 9 بالمئة خلال العام. ويشمل هؤلاء 27 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و99 مليون مستخدم عالميا.

بدوره، قال المدير التنفيذي جاك دورسي إن "2018 يثبت أن استراتيجيتنا على المدى البعيد تنجح".

وأضاف: "جهودنا في تحسين الأداء أفضت إلى نتائج مهمة، وإجراءات جديدة مثل كبسة واحدة للتنقل بين التغريدات الأخيرة والأكثر أهمية، رحب بها الاشخاص الذين يستخدمون تويتر. نبدا هذا العام ونحن على ثقة من أننا سنواصل تحقيق أداء قوي بالتركيز على أداء أفضل وخدمة تتيح مجالا أكبر للمحادثة".