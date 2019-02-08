أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج قبل الأول من آذار القادم أي قبل انتهاء مهلة حددها البلدان للتوصل لاتفاق بشأن نزاعهما التجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لن أجتمع مع رئيس الصين قبل انتهاء مهلة التوصل لاتفاق بشأن التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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