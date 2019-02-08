انصار الله: السيطرة على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله"، السيطرة على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري إن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها، تمكنوا من تطهير وتأمين عدد كبير من المواقع جنوب جبل النار في مديرية حرض شمال غربي محافظة حجة قبالة جيزان.
وذكر المصدر أن عملية تطهير المواقع أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش اليمني بينهم قيادات أبرزهم أركان حرب اللواء أول خاصة العقيد أحمد أبو هادي.
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