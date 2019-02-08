انصار الله: السيطرة على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن

أعلنت جماعة "​أنصار الله​"، السيطرة على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري إن مقاتلي الجماعة و​القوات​ الموالية لها، تمكنوا من تطهير وتأمين عدد كبير من المواقع جنوب جبل النار في مديرية حرض شمال غربي محافظة حجة قبالة ​جيزان​.

وذكر المصدر أن عملية تطهير المواقع أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من ​الجيش اليمني​ بينهم قيادات أبرزهم أركان حرب ​اللواء​ أول خاصة العقيد أحمد أبو هادي.