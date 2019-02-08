مسؤول بالبيت الأبيض: لقاء ترامب ورئيس الاحتياطي الاتحادي كان إيجابيا

أكد المسؤول الاقتصادي البارز في ​البيت الأبيض​ لاري كودلو، خلال مؤتمر صحفي، أن "اجتماعا على العشاء هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول كان إيجابيا، بعد أشهر قليلة من جفوة بين الرجلين، وهما تبادلا وجهات النظر". وأوضح المسؤول الأميركي أنه "حضر العشاء أيضا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ريتشارد كلاريدا ووزير الخزانة ​ستيفن منوتشين​".

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