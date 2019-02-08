جهانغيري: العلاقة بين طهران وبغداد متينة ولايمكن المساس بها

وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري العلاقات الإيرانية العراقية بالمتينة، مشيراً إلى أن "رمز العلاقات القوية بين حكومتي وشعبي إيران والعراق، تتمثل بزيارة أكثر من 7 ملايين زائر لكلا البلدين في غضون عام، وان تنقل هذا العدد من الزوار لا يوجد بين أي من دول المنطقة".
واشار إلى "تبادل الزيارات للوفود المختلفة بين طهران وبغداد، وتصميم البلدين على تطوير العلاقات وازالة العقبات امامهما"، لافتاً إلى أن "إيران حكومة وشعبا ستقف الى جانب الحكومة العراقية وشعبها في مرحلة الأعمار"، مفيداً عن "القدرات الهائلة لإيران في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والمياه والغاز"، مضيفاً: "إن طهران مستعدة لتوسيع تعاونها في جميع المجالات التي تهم الجانبين مع العراق، ومستعدة لدعم الشراكات بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف".
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