جريصاتي: الرائحة في برج حمود ناتجة عن نقل النفايات إلى المطمر المستحدث

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ أن "ما يحصل الآن في ​برج حمود​ بسبب الرائحة ناتج عن نقل ​النفايات​ من المطمر العشوائي إلى المطمر المستحدث"، مشيرأً إلى أنه "اذا تركنا النفايات في المكان الذي كانت فيه فإنها ستشكل تهديدا على حياة الناس وخاصة بسبب غاز الميثان الذي يصدر".

وخلال حديث تلفزيوني، أوضح جريصاتي أن "كميات الأمونيا يكون ضررها شبه غير موجود ومن غير الممكن إلا أن نتحمل مسؤوليتنا في هذا الموضوع"، متمنياً على الجمعيات أن "يتواصلوا معنا في الوزارة وأبواب الوزارة مفتوحة".