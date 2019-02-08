الحيش: زورق اسرائيلي خرق المياه الاقليمية مقابل رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 6/2/2019 الساعة 16.30 على خرق المياه الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 295 متراً ولمدة 3 دقائق. تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.

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