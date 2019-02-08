وول ستريت: الجيش الأميركي يستعد لسحب قواته من سوريا مع نهاية نيسان

نقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن ​الجيش الأميركي​ يستعد لسحب كل قواته من سوريا مه نهاية شهر نيسان القادم. يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد أعلن في 20 كانون الأول الماضي عن "سحب القوات الأميركية من سوريا بعد القضاء على تنظيم "داعش" في البلاد وتحقيق الإنتصارات التاريخية على التنظيم"، مشيراً إلى أنه |حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

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