حزب المؤتمر يعلن موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن حزب المؤتمر موافقته من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المقترحة التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" لمجلس النواب هذا الأسبوع.
وأكد الحزب في بيان مساء الخميس، أنه يعتزم المشاركة في جميع جلسات الحوار المجتمعي للوصول لأفضل صيغة توافقية تكون في صالح المواطن.
كما أعلن تحالف الأحزاب المصرية برئاسة المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، موافقته على التعديلات الدستورية.
كان ائتلاف "دعم مصر"، قدم الأحد الماضي، مقترحًا لتعديل الدستور لمجلس النواب. ووافقت الجلسة العامة بالبرلمان أول أمس الثلاثاء على مناقشة التعديلات المقترحة.
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