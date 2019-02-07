أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج قبل الأول من مارس القادم، وهو موعد انتهاء مهلة حددها البلدان للتوصل لاتفاق بشأن نزاعهما التجاري.

وسأل صحفي ترامب هل سيكون هناك اجتماع قبل موعد انتهاء المهلة، فأجاب قائلاً "لا".

وعندما سئل هل سيكون هناك اجتماع في الشهر القادم أو نحو ذلك، قال ترامب "لا أعرف حتى الآن... ربما".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لن يجتمع مع رئيس الصين قبل انتهاء مهلة التوصل لاتفاق بشأن التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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