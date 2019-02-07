السفارة الفنزويلية بموسكو تعلن تعرض مواقع وزارة خارجية بلادها لعمليات قرصنة

أعلنت السفارة الفنزويلية لدى روسيا الاتحادية عن تعرض مواقع وزارة خارجية بلادها لعمليات قرصنة في العديد البلدان.
وذكرت السفارة على صفحتها في موقع تويتر "نعلن عن التعرض لجريمة قرصنة سياسية وتدخل في مواقع وزارة الخارجية الفنزويلية في عدد من البلدان، قررنا التوقف عن نشر المعلومات عبر الانترنت حتى يتم استعادة الأمنالسيبراني".
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا ثم عدد
وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان جوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا.
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