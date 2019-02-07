أوروبا: لدى مادورو 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية ونزيهة

وكالات

أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، أن مجموعة الدول المشاركة في اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا أمهلت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية ونزيهة.

وقالت موجيريني خلال افتتاح اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا: "الاتحاد الأوروبي وأميركا قررا تسريع الأمور السياسية نظرا إلى الوضع المتأزم في فنزويلا.. وهدف المجموعة ليس إيجاد

حلول لأن الحلول يجب أن تنشأ من الشعب الفنزويلي، ولابد أن يكون هناك حل سياسي نحن هنا لتفهم الوضع في كاراكاس، وهو أمر عاجل سببه الأزمة الآن".



وتابعت: " نحن ندعم حل سياسي

مسالم من الشعب الفنزويلي نفسه مبني على انتخابات حرة ونزيهة، نحن ندعم حل سياسيمسالم من الشعب الفنزويلي نفسه مبني على انتخابات حرة ونزيهة.. يجب احترام الحريات والديمقراطية والعنف تحله المواطنين ليس حلا كما ناقشنا كيف يمكننا مساعدة للبدء بانتخابات شرعية ونزيهة في فنزويلا".

وأردفت: " لدى مادورو 90 يوما لعمل انتخابات شرعية ونزيهة وهذه المدة المعطاة منا جميعا في هذه المجموعة، ووافقنا أن نرى ماذا سيحدث أولا بناء على ما بعد انتهاء المهلة".

كما أشارت إلى، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفتح مكتب للمساعدات الإنسانية في كاراكاس في الأسابيع المقبلة.