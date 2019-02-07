كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف طالب يتظاهرون فى "لاهاى" ضد تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر أكثر من 10000 طالب من المدارس الثانوية في هولندا في مدينة لاهاي اليوم مطالبين السياسيين بإظهار المزيد من الجدية في مكافحة تغير المناخ والمطالبة باتخاذ تدابير عاجلة لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ووفقاً لوكالة "افى" الاسبانية، حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى "إنقاذ مستقبلنا" و "احترام الأرض الأم"، وطالبت بالتصرف الفورى، وليس في عام 2050، في احتجاج يدعمه عدد من الشيوخ الذين جاءوا لدعم هذا الجيل من الشباب الذين يعانون من العواقب تغير المناخ.

كما حذر آخرون من أنّه "إذا تم تدمير الطبيعة، فهى ستدمرك"، مطالبين بـ "التحرك الآن، أو السباحة بعد ذلك" في إشارة الى التحذيرات العلمية من وكالة ناسا أن الجليد القطبي يذوب أسرع من المقرر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووفقا لتقديرات الشرطة، شارك أكثر من 10،000 شخص في الاحتجاج، وبدأت المسيرة، التى مرت دون وقوع حادث، صباح اليوم بالتوقيت المحلى فى حديقة ماليفيلد فى لاهاى، وهو موقع مظاهرات متكررة وقريبة من البرلمان الهولندى.

وفي نهاية المظاهرة، طلب المنظمون بتكرار هذا الحدث في الأسبوع المقبل، حتى ظهور وعد حازم من رئيس الوزراء مارك روتا، لوضع سياسات فعالة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي رسالة مفتوحة، دعّم 350 علماء هولنديون عمل هؤلاء الطلاب، وأكدّوا أن هذا هو الوقت المناسب لتطبيق إجراءات صارمة للحد بسرعة وبشكل كبير من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، ويفضل، عند 1.5 درجة مئوية ".