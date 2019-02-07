كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليكود" الإسرائيلي سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل شهرين من الانتخابات المبكرة في إسرائيل، أشار استطلاع للرأي إلى أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سويحصل على أكبر عدد من المقاعد في الكنيست(البرلمان) بواقع 32 مقعداً.

يذكر أن إسرائيل سوف تشهد انتخابات برلمانية في 9 أبريل المقبل، ولم يكن من المقرر إجراء انتخابات قبل نوفمبر العام الجاري.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته القناة 13 التلفزيونة ونشرت نتائجه أمس الخميس، أن حزب "مناعة لإسرائيل" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس سوف يحصل على 24 مقعداً، وأوضح الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد سوف يحصل على 10 مقاعد.

وحصل حزب "اليمين الجديد" على 9 مقاعد، وحصلت الأحزاب العربية، وهي القائمة المشتركة والحركة العربية للتغيير (تآل) على 7 مقاعد و6 مقاعد على التوالي.

وكما حصل عدد من الأحزاب على 5 مقاعد، وهي: حزب العمل، والبيت اليهودي، وشاس ويوتاج، بينما حصل 3 على 4 مقاعد وهي: أحزاب كلنا، وميريتس، وإسرائيل بيتنا، ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن قائمة مشتركة بين جانت ولابيد ستحصل على 36 مقعداً، في حين سيحصل الليكود على 32 مقعداً.