كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تدعو لإنهاء الوجود الأمريكي "غير الشرعي" بمحيط الركبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت موسكو إلى ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في المنطقة الآمنة المحيطة بمخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود مع الأردن.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوردت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن القافلة الإنسانية الثانية التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تم إرسالها إلى مخيم الركبان، بمساعدة روسيا وبموافقة السلطات السورية الرسمية.

وأوضح البيان أن أكثر من 130 شاحنة ستنقل مواد غذائية وملابس وأدوات ومستلزمات أولية أخرى إلى سكان المخيم الذين يتجاوز عددهم 40 ألف شخص، كما من المخطط تلقيح 10 آلاف طفل من مختلف الأمراض، إضافة إلى إجراء استطلاع آراء لسكان المخيم حول إمكانية نقلهم إلى أماكن إيواء أخرى.

وشدد البيان على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وليس إلى المتطرفين، مضيفة أن روسيا بانتظار تقرير مفصل من عاملي الأمم المتحدة عن الإجراءات المتخذة.