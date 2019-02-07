مدرب النجم التونسي يحذر لاعبيه ويصرح: “مستعدون لكل السيناريوهات أمام الرجاء”

حذر الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي التونسي، فريقه من الثقة الزائدة عندما يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي، غدا الجمعة، في إياب دور الثمانية لكأس زايد، مؤكدا جاهزية فريقه لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح.

ويبدو النجم الساحلي في طريقه لحسم التأهل للمربع الذهبي بعد فوزه خارج أرضه 2- 0 على الرجاء ذهابا.

وقال المخضرم لومير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “سنحاول تقديم مباراة جيدة وحسم التأهل إلى الدور قبل النهائي في الوقت الأصلي لكن مع ذلك جهزنا لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح”.