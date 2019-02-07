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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم.
وجرى توقيف المشتبه فيه بحي الدشيرة بإنزكان، حيث مكنت عمليات التفتيش، من حجز 24 وحدة من العصي الموصولة بشحنات كهربائية صاعقة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد مصدر هذه المعدات والكشف عن باقي المتورطين المحتملين.
كانت هذه تفاصيل خبر حجز عصي موصولة بشحنات كهربائية.. واعتقال صاحبها في أكادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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