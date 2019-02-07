لجنة الوفاق الوطني: القائمة المُشتركة ضرورة وطنيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجمع كلٌ من لجنة الوفاق الوطني، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، مضر يونس، على أن " تفكيك القائمة المشتركة في هذا التوقيت بالذات، يخدم اليمين الإسرائيلي ومساعيه إلى تهميش ونزع الشرعية عن الجماهير العربية في هذه البلاد"، في اجتماع تشاوري عُقِد اليوم الخميس، في بلدة كفر قرع.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة الوفاق الوطني، وقدم رئيس اللجنة الأديب محمد علي طه، عرضا موسعا للظروف التي تمر بها القائمة المشتركة وتعصف بإمكانيات بقائها.

واتّفق المجتمعون على ضرورة الحفاظ على القائمة المشتركة كخيار إستراتيجي للجماهير وتقويتها وجعلها قائمة جامعة قوية يمكن أن تجيب على طموحات وتطلعات جماهير ناخبيها، وقد تم الاتفاق على جملة من الخطوات العملية الهادفة إلى رأب التصدعات وإعادة اللحمة للقائمة المشتركة .

وقال المجتمعون في بيان مقتضب، جاء عقب الاجتماع: "لقد قرر شعبنا منذ أربع سنوات أنه يريد قائمة مشتركة ودعمها حوالي 450000 ألف مصوّت، ونحن على اعتقاد بأن غالبية جمهور الناخبين العرب ما تزال ترغب بقائمة مشتركة جامعة وقوية، مؤكدين على أنه "إذا كانت إقامة القائمة المشتركة ضرورة وطنية قبل أربع سنوات، فإن بقاءها اليوم ، خاصة بعد سن قانون القومية وجملة من القوانين العنصرية الأخرى، أصبح ضروريا أكثر".

وذكروا أن "قانون القومية وراءنا وصفقة القرن أمامنا وليس لنا من خيارات غير الوحدة"، قائلين: "نحن على قناعة تامة بإمكانية تذليل العقبات كافة والخروج بمعادلة تضمن تمثيلا عادلا ونزيها لكافة المركبات".