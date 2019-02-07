شكرا لقرائتكم خبر عن أميرال أمريكي : مستعدون لحماية الدبلوماسيين فى فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

قال الأميرال المسؤول عن قيادة القوات الأمريكية فى أمريكا الجنوبية اليوم الخميس إن الجيش الأمريكى مستعد لحماية العسكريين الأمريكيين ومنشآت بلاده الدبلوماسية فى فنزويلا إذا لزم الأمر. وقال الأميرال بالبحرية كاريج فولر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، فى جلسة بلجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ "نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر". ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التى قد يرد بها الجيش الأمريكى.



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