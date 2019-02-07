ماكسيون ويلز تكسب تاتا موتورز عميلاً جديداً لعجلاتها من نوع...

كونيغزوينتر، ألمانيا -الخميس 7 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بيزنس واير) أعلنت اليوم شركة "ماكسيون ويلز"، أكبر مُصنِّع للعجلات في العالم، عن فوزها بشركة "تاتا موتورز" عميلاً جديداً لعجلات فيرساستايل المصنوعة من الصلب المخصصة للمركبات التجاريّة. حالياً، يلحظ العقد تزويد سيّارات "تياغو" التي تُصنِّعها شركة "تاتا موتورز" بما يُقارب 150 ألف عجلة من نوع فيرساستايل في السنة. أضف إلى ذلك أنّ شركة "ماكسيون ويلز" تُصنِّع سنويّاً لعملائها الآخرين ما يزيد على ثلاثة ملايين عجلة من نوع فيرساستايل.

تعتبر عجلة فيرساستايل حلاً تنافسيّاً من حيث الكلفة لجميع أصناف المركبات في بيئةٍ يتنامى فيها طلب المستهلكين على العجلات المصنوعة من الصلب. وعجلة فيرساستايل كناية عن قالب واحدٍ مصنوعٍ من الصلب له غطاءٌ خارجيٌّ متمايز التصميم. تسمح العجلة بفضل بنيتها المميّزة وفتحات التهوية الكبيرة بالتفنن في التصميم وإضفاء لمسةٍ شخصيّةٍ على العجلة. ومن مميّزات هذه العجلة المصنوعة من الصلب أنّها تتمتع بالمرونة في التصميم مثلاً من خلال طبقات الطلاء العديدة والدهان وملحقات العجلات.

بناءً على طلب الزبائن لعجلةٍ مصنوعةٍ من الصلب تتمايز تكنولوجيّاً وتكون تنافسيّةً من حيث الكلفة، تؤثِّر عجلات فيرساستايل في فاعليّة المركبة من حيث استهلاك الوقود وهي تالياً أقلّ وزناً بنسبة ثمانية بالمئة من العجلات المصنوعة من الألمنيوم المصبوب.

لمزيدٍ من المعلومات مراجعة الموقع: http://www.maxionwheels.com/en/products/SLV-Versa-Style.aspx

لمحة حول "ماكسيون ويلز"

تعد شركة "ماكسيون ويلز"، وهي شركة تابعة لشركة "إيوشبي-ماكسيون"، إحدى الشركات الرائدة في صناعة عجلات السيارات، والشاحنات الخفيفة، والحافلات، والشاحنات التجارية والمقطورات. وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج عجلات للمركبات الزراعية والعسكرية، فضلاً عن تطبيقات عربات الطرق الوعرة. وبفضل أكثر من 100 عام من الخبرة في صناعة العجلات و10 آلاف موظف يعملون لديها في جميع أنحاء العالم، تعتبر "ماكسيون" أكبر مصنع للعجلات في العالم، حيث تنتج ما يقارب 60 مليون عجلة سنوياً. وتقدم الشركة الخدمات لعملائها في مجال تصنيع المعدات الأصلية في العالم من 33 موقعاً منتشراً في 16 بلداً في خمس قارات، ولديها مراكز تقنية متطورة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع "ماكسيون ويلز" التالي: www.maxionwheels.com.

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