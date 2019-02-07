تحذير أميركي من نفوذ كوبا والصين في فنزويلا

حذر الأدميرال كريج فالر قائد القيادة الجنوبية الأميركية، اليوم الخميس، من وجود قوات أمن كوبية تشكل عنصراً مهماً في حراسة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومن المساعدة الصينية في مجال الإنترنت.

وقال فالر، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه يتابع أيضاً تقارير عن وصول قوات أمن روسية إلى فنزويلا، بالإضافة إلى فرص تدخل إيراني خبيث.

وعندما سئل عن ولاء أفراد القوات المسلحة للنظام الفنزويلي، أوضح فالر أن مادورو "يشتري ولاءهم". وتحدث قائد القيادة الجنوبية الأميركية عن شبكة من المحسوبية حول مادورو تعتمد في جانب منها على أنشطة غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات.

وأضاف أنه أمر جيد أن يعرف الشعب الفنزويلي أن قوات مادورو الأمنية المباشرة تتألف من كوبيين.

وقال فالر إن الوضع في فنزويلا "رهيب"، مشيراً إلى حالة الجوع بالبلاد، مشيراً إلى أن هناك حوالي ألفي جنرال في القوات المسلحة الفنزويلية، أي أكثر من جميع جنرالات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأن الكثير منهم مدرج على "جدول أجور" الرئيس.

وقال الأدميرال الأميركي إن "الجنود يتضورون جوعاً تماماً مثل السكان. نعتقد أن المواطنين مستعدون لاستقبال زعيم جديد".

واعترفت الولايات المتحدة بخصم مادورو، وهو المعارض خوان جوايدو رئيس البرلمان رئيساً مؤقتاً للبلاد. وحذت عشرات من الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك معظم دول أميركا اللاتينية، حذوها، لكن مادورو لا يزال يحظى بدعم قوي من دول مثل كوبا والصين وروسيا.

وقال فالر إن التدخل الإلكتروني الصيني "لا يساعد على التوصل إلى نتيجة ديموقراطية".