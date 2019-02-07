الإمارات تدين الجريمة الإرهابية التي استهدفت مدير ميناء بوصاصو الصومالي

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أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن مقتل بول أنتوني فورموزا مدير ميناء بوصاصو في منطقة بونتلاند بالصومال الذي تديره شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لموانيء دبي والتابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وقد تواصلت الخارجية الإماراتية مع شركة موانئ "بي آند أو " للإعراب عن تعازيها في مقتل بول أنتوني فورموزا وتتابع الوزارة التحقيق الحالي وطالبت الحكومة المحلية في منطقة بونتلاند في الصومال بتوفير الحماية اللازمة للميناء والعاملين به
وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر التطرف الذي يهدد أمن واستقرار الدول كافة.
وقدمت الخارجية الإماراتية تعازيها لأسرة بول أنتوني فورموزا وزملائه والعاملين في الميناء.
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