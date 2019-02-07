ترامب قد لا يلتقي الرئيس الصيني قبل مهلة مارس

شي جين بينج ودونالد ترامب

وكالات

كشف مسئولون أمريكيون، اليوم الخميس، أنه من المرجح أن لا يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج قبل أول مارس المقبل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسئولون قولهم إنه ترامب وبينج من غير المرجح أن يجتمعا قبل أول مارس المقبل.

وأول مارس هو موعد انتهاء مهلة

حددها البلدان للوصول إلى اتفاق تجاري.

وأخذ البلدان هدنة مدتها 90 يوماً في حربهما التجارية من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في الصين الأسبوع المقبل.