الأمم المتحدة: الحوثي يرفض السماح لنا بالوصول إلى المطاحن

مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية

وكالات

اتهمت الأمم المتحدة، الخميس، جماعة الحوثي برفض السماح لها منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم في الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر في الحديدة اليمنية.

وأعرب مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر 2018، على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال لوكوك في بيان صحافي، إن كميات الحبوب

تلك مخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة.

وقد تعرضت، الشهر الماضي، صومعتان للقصف بقذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن. وقد دمرت النيران، الناجمة عن القصف،

كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر.

وشدد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة على الضرورة الملحة للوصول إلى المطاحن، مع مرور الوقت وزيادة مخاطر تلفها.

وذكر البيان الصحافي أن القوات الموالية للحوثيين رفضت حتى اليوم السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن، وأرجعت القوات ذلك إلى مخاوف أمنية، بحسب تعبير البيان الأممي.

وقال لوكوك إن المناقشات متواصلة مع كل الأطراف بهذا الشأن، وحث كل الأطراف، خاصة الحوثيين على التوصل إلى اتفاق وتيسير الوصول إلى المطاحن خلال الأيام المقبلة.