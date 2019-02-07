كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل الأردني ينعي والده الراحل الملك حسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، كلمة إلى الشعب الأردني، اليوم الخميس، نعى فيها والده الراحل الملك حسين، وتحدث عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني".

نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للملك عبد الله، قال فيه: عشرون عاما مضت منذ أن غادرنا الحسين، الأب والقائد والإنسان، باني الأردن الحديث، فارس الدفاع عن الـحـق والعدالة، وبطل السلام".

وتابع، "غادرنا الحسين، لكن إرثـه ومـبادئه راسخة، وأصبحت ثقافة فينا ونهج عمل، وشعار الحسين، رحمة الله عليه، "الإنسان أغلى ما نملك"، كان هدفي على الدوام وبوصلتي في خدمة أبناء وبنات شعبي العزيز ومواصلة بناء وتطوير الأردن الغالي".