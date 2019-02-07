كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس وزراء إيطاليا ينتقد ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعتبر زعيم حركة "خمس نجوم" الشعبوية إن اجتماعه في باريس مع متظاهري "السترات الصفراء" والمرشحين المرتقبين في الانتخابات الأوروبية "مشروع تمام".
وأضاف أن "الأمر لم يكن استفزازاً بل اجتماع مهم مع قوة سياسية نتقاسم معها العديد من المطالب، بدءاً من الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة لمنح المواطنين المزيد من السلطة".
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