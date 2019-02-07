كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس وزراء إيطاليا ينتقد ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، أن لديه الحق في مقابلة معارضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن استدعت باريس سفيرها من روما، بدعوى "التدخل".

وقال دي مايو في حسابه على موقع فيس بوك "هاجم الرئيس ماكرون بعنف عدة مرات الحكومة الإيطالية بدوافع سياسية فيما يتعلق بالانتخابات الأوروبية".

واعتبر زعيم حركة "خمس نجوم" الشعبوية إن اجتماعه في باريس مع متظاهري "السترات الصفراء" والمرشحين المرتقبين في الانتخابات الأوروبية "مشروع تمام".

وأضاف أن "الأمر لم يكن استفزازاً بل اجتماع مهم مع قوة سياسية نتقاسم معها العديد من المطالب، بدءاً من الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة لمنح المواطنين المزيد من السلطة".