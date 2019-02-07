كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: ماي تسير في طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون البريطانية، خالد مصطفى، إنَّ رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، مُكلفة بِالخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي على إثرهُ تمَّ تنصيبها رئيسة للوزراء.

وأضاف مصطفى، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد المغربي، أنَّ كل التجارب أثبتت خلال الـ 18 شهرًا أن تيريزا ماي، تذهب ويَذهب معها الاتحاد الأوروبي ويذهب معها البرلمان بالرُغم من الانتكاسات التي حدثت، بمعنى أنها تسير في طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مدللاً على ذلك: «البرلمان البريطاني رفض اتفاقية الخروج ولكن لم يرفض بقاء تيريزا ماي».

وبتعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأن يتم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، في الموعد المحدد، وبإعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه لا يرى اختراقاً في المدى المنظور، نكون أمام عدد من التساؤلات في مقدمتها.. «هل نجحت ماي في الحصول على مكاسب من لقاءاتها في بروكسل، وماذا يعني إعلان دونالد توسك أنه لا يرى اختراقا في المدى المنظور».