كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئولين: ترامب قد لا يلتقي نظيره الصيني قبل مهلة مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج من غير المرجح أن يجتمعا قبل أول مارس المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة حددها البلدان للوصول إلى اتفاق تجاري.
وأخذ البلدان هدنة مدتها 90 يوماً في حربهما التجارية من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في الصين الأسبوع المقبل.
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