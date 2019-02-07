كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام الملتقى الثالث لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بدولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية والتعاون الدولي ، اختتم اليوم المنتدى الثالث لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر المنتدى الذي استمر ستة أيام عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ، وتناولوا سلسلة من التطورات الإقليمية والدولية وأثرها على المسرح العالمي.

كما تناول المنتدى السنوي قصص النجاح التي حققتها الوزارة مثل اختيار جواز السفر الإماراتى من ضمن أقوى البلاد في العالم واستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والفوز بمناقصة استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي.و شهدت الاجتماعات عروضا من قبل عدد من كبار المسؤولين.