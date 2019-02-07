كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلامة: منافسات إقليمية تعيق التسوية بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع، في التصريحات التي أوردها موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أن العلاقة مع قائد الجيش (الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب) المشير خليفة حفتر علاقة دائمة ودورية.
وأشار إلى أن هناك أطرافاً عديدة داخل ليبيا تريد للبعثة أن تدخل في خضم الخلافات السياسية داخل البلاد، مضيفاً "لن ننزلق لهذا المنزلق".
وأوضح سلامة "لا نريد للانتخابات أن تكون علة جديداً" وإنما حلاً، لذلك فإن البعثة تسعى لتأمين شروطها.
وكان سلامة قد طالب في كلمة له أمام مجلس الأمن في شهر نوفمبر الماضي بضرورة إجراء انتخابات في ربيع عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: منافسات إقليمية تعيق التسوية بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.